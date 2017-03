Irak ruft jetzt Flüchtlinge zur Heimkehr auf

Der Premier unterstrich weiters: "Wir machen die Gebiete wieder bewohnbar und wollen, dass die Menschen hier wieder wohnen können." Auf die Frage, ob er damit seine Landsleute in Deutschland zur Rückkehr aufrufe, sagte der Politiker: "Ja, das mache ich. Sie sollten zurückkommen. Das ist in unserem Interesse."

Kampf um Mosul Foto: AFP

Al- Abadi: "Der Terror wird eliminiert"

Al- Abadi geht davon aus, dass die Terrormiliz IS schon bald aus Mosul vertrieben wird. "Der Krieg in Mosul wird sehr bald beendet sein. Wir sind im Westteil fast im Stadtzentrum angelangt, die Operation ist sehr erfolgreich. Der Feind flieht entweder oder wird getötet." Der Premier fügte hinzu: "Wir eliminieren ihre komplette Organisation. Indem wir ihnen ihre Hauptstadt wieder aus den Händen reißen, töten wir ihre Ideologie."

Auf die Frage, ob die irakische Regierung für die Sicherheit der Menschen sorgen könne, sagte Al- Abadi: "Schauen Sie sich an, was in Mossul passiert. Der Terror wird eliminiert. Und die Menschen werden zurückkehren können, das versichere ich!"

Iraker bei der Flucht aus Mosul Foto: Associated Press

Die irakische Armee hatte am 19. Februar eine Offensive gestartet, um die Dschihadisten vollständig aus Mosul zu vertreiben. Mit Unterstützung der US- geführten Militärkoalition haben die irakischen Regierungstruppen inzwischen große Teile der IS- Hochburg zurückerobert.