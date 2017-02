Irak: 45 Tote bei Autobombenanschlag in Bagdad

Bei dem Autobombenanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag nach Polizeiangaben mindestens 45 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden.Die Terrormiliz IS reklamierte über ihr Sprachrohr Amak den Anschlag, der auf Schiiten abgezielt habe, für sich. Es handelte sich um den schwersten Terrorangriff in Bagdad in diesem Jahr.