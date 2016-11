In Serbien hängen rund 10.000 Flüchtlinge fest

Trotz der im Frühjahr geschlossenen Balkanroute kommen weiterhin täglich Flüchtlinge nach Serbien und von dort nur schwer weiter. Mittlerweile befinden sich bereits bis zu 10.000 Migranten in Serbien, berichtete das Belgrader Zentrum für Asyl- Hilfe am Montag. Nur knapp die Hälfte davon - 4600 - sind in Aufnahmezentren untergebracht. Die Einrichtungen seien überfüllt, warnte die NGO am Montag.