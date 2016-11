In 72 Tagen könnte Trump Zivilisation auslöschen

Hillary Clinton hatte während des Wahlkampfs mehrmals vor der Gefahr gewarnt, die durch Donald Trump als Oberbefehlshaber der US- Streitkräfte ausgehen könnte. "Trump darf die Atomcodes nicht bekommen", lautete der eindringliche Appell an das Wahlvolk. Doch nun wird genau dieser "gefährliche Mann" nach seiner Angelobung am 20. Jänner den auch als "nuclear football" genannten Atomkoffer überreicht bekommen. Damit wird der umstrittene Milliardär in der Lage sein, Atomraketenangriffe zu starten.