Immer mehr Asylwerber fliehen aus USA nach Kanada

Kanada verzeichnet einen massiven Anstieg von Flüchtlingen aus den USA. Seit Mitte Juli habe sich die Zahl der Asylwerber an der kanadischen Südgrenze verdreifacht, teilten die Behörden in Ottawa mit. Allein am Sonntag überquerten demnach in der Nähe des Übergangs Lacolle in der Provinz Quebec mehr als 150 Menschen zu Fuß die Grenze.