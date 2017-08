Identitäre verfolgten NGO- Schiff mit Flüchtlingen

Die Besatzung der "Aquarius", die von den beiden Organisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen betrieben wird, wollte sich nicht dazu äußern, ob sie die Nähe der "C- Star" als Bedrohung empfindet. Während die "C- Star" in der Nähe war, fuhr das Rettungsschiff allerdings mit doppelter Geschwindigkeit.

Gerettete Flüchtlinge an Bord der "Aquarius" Foto: AFP

Das von der Gruppe "Defend Europe" gecharterte Schiff hatte Anfang Juli den Hafen von Dschibuti verlassen und über den Suez- Kanal und Zypern Kurs auf die libysche Küste genommen. Hinter der Aktion stehen österreichische, deutsche, französische und italienische Mitglieder der Identitären Bewegung.

Das Schiff, das die Identitären gechartert haben, fährt nun unter dem Namen C-Star. Foto: YouTube.com

Protest gegen private Seenotrettungsorganisationen

Die Identitären hatten Mitte Mai eine Kampagne im Internet gestartet und 76.000 Euro für die Anmietung des Schiffs eingesammelt. Vor der libyschen Küste will die Besatzung der "C- Star" die "Küstenwache auf Flüchtlingsboote aufmerksam machen", damit diese die Flüchtlinge zurück in das nordafrikanische Land bringt. Man will damit gegen die Arbeit der privaten Organisationen im Mittelmeer protestieren, die vor Libyen Schiffbrüchige aufnehmen und als Flüchtlinge nach Europa bringen.