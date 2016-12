"Ich hätte die Wahl gegen Trump gewonnen"

Der scheidende US- Präsident Barack Obama hat ungewöhnlich harte Kritik an seiner Parteikollegin und der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton geübt. In einem Interview sagte Obama, er sei überzeugt, dass er die Wahl gegen den Republikaner Donald Trump gewonnen hätte, wenn er für eine dritte Amtszeit hätte antreten dürfen.