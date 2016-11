Hunderte Nachbeben nach Erdstoß in Neuseeland

Das Beben in der Nacht auf Montag war das zweitschwerste in der Geschichte des Landes, zwei Menschen wurden getötet. In Neuseeland ist noch das schwere Erdbeben der Stärke 6,3 von 2011 in wacher Erinnerung, bei dem 185 Menschen ums Leben kamen.

Experten wiesen am Montag aber darauf hin, dass das Epizentrum auf der Südinsel des Landes diesmal 23 Kilometer unter der Erdoberfläche lag - wodurch die Ausbreitung der Erdstöße gedämpft wurde. Zudem lag das Zentrum des aktuellen Bebens recht weit von den städtischen Zentren Neuseelands enfernt.

Video: So heftig war das Erdbeben in Neuseeland

1000 Touristen saßen zeitweise fest

Nach Angaben von Regierungschef John Key saßen zeitweise etwa 1000 Touristen fest. Weil Neuseeland auf der Südhalbkugel liegt, ist dort jetzt Frühling. Die Luftwaffe setzte kleinere Flugzeuge ein, um die Touristen abzuholen. Außerdem wollte die Marine das Transportschiff "Canterbury" nach Kaikoura schicken. Der Küstenort liegt zweieinhalb Autostunden nördlich von Christchurch auf der Südinsel. Von dort aus stechen Boote zum Delfine- und Wale- Beobachten in See. Außerdem gibt es Seehund- Kolonien und Naturpfade. Vor der Küste können Besucher schnorcheln und tauchen.

Viele Zufahrtsstraßen blockiert

Premier Key machte sich bei einem Hubschrauberflug in der Umgebung von Kaikoura ein Bild von der Lage. Vielerorts waren Schäden durch Erdrutsche zu erkennen. Die Zufahrtsstraßen zu dem Ort waren deshalb blockiert. Ein Todesfall wurde nach einem Gebäudeeinsturz in Kaikoura gemeldet, ein zweiter aus dem Gebiet nördlich von Christchurch. Key sprach davon, dass nach dem Beben monatelange Aufbauarbeiten erforderlich sein werden. Bei Kaikoura waren zerfetzte Bahnschienen zu sehen, viele Einwohner stellten Fotos ins Netz, auf denen aufgerissene Asphaltdecken zu sehen sind.

Straßen und Bahngleise wurden zerstört. Foto: AP

Katastrophenschutz- Minister Gerry Brownlee zeigte sich zuversichtlich, dass die Opferbilanz nicht steigen werde. "Wenn es schwere Verletzungen oder gar Todesfälle gegeben hätte, wären wir darüber informiert", sagte er dem neuseeländischen Rundfunk.

In Neuseeland sind Erdbeben keine Seltenheit. Der Inselstaat liegt auf dem pazifischen Feuerring, wo mehrere Kontinentalplatten zusammentreffen. In dem Gebiet ereignen sich jährlich bis zu 15.000 Erdstöße. Im September hatte ein Erdbeben der Stärke 7,1 an der Ostküste Neuseelands einen kleinen Tsunami ausgelöst, bei dem es aber nicht zu größeren Schäden kam.