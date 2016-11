Hunderte kamen zu "Walnuts" letztem Spaziergang

Eingehüllt in eine Decke trug Woods den schwachen "Walnut" an den Strand von Porth Beach in der englischen Grafschaft Cornwall - und traute seinen Augen nicht: Hunderte Hundebesitzer mit ihren Tieren waren gekommen, um die beiden zu begleiten. Unter dem Hashtag #walkwithwalnut posteten sie Fotos und Videos des rührenden Treffens.

Woods ließ den 18 Jahre alten "Walnut" ein letztes Mal Meeresluft schnuppern und die Pfoten ins Wasser tauchen. Wenige Stunden später verkündete er auf Facebook : "'Walnut' ist heute um 11:56 Uhr gestorben. Es ging sehr schnell, er lag in meinen Armen. Ich schreibe euch das, weil ich es euch schulde - denn ihr habt uns unterstützt. Ich werde das nie vergessen, so lange ich lebe."