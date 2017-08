Hund gräbt in eigenem Garten Heroinversteck aus

Als Kenyons Besitzer im US- Bundesstaat Oregon bemerkten, dass Kenyon einen länglichen, zylinderförmigen Gegenstand in ihrem Garten zutage förderte, dachten sie zuerst, es handle sich um eine Zeitkapsel. Einer der Vormieter könnte in ihr eine Nachricht für die Nachwelt hinterlassen haben. Das Paar filmte sich in heller Vorfreude, das Geheimnis zu lüften, sogar dabei, als sie das mysteriöse Behältnis öffneten.

Doch nur wenig später folgte eine böse Überraschung - denn Kenyons Besitzer mussten feststellen, dass sich Heroin anstatt einer netten Botschaft in der Kapsel befand. Sie verständigten die Polizei - der Sherif von Yamhill County stellte schließlich beinahe einen halben Kilo Schwarzteer- Heroin handelte. Der Wert der Drogen wird auf 85.000 Dollar (ca. 72.000 Euro) geschätzt.

Vierbeiner von Sheriff ausgezeichnet

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit bekam Kenyon von Sheriff Tim Svenson ein Abzeichen verliehen. "Die Zahl an Drogensüchtigen und Tote durch eine Überdosis sind im Steigen begriffen. Mit der Hilfe von Kenyon haben wir eine große Menge an Heroin aus unserer Gemeinde entfernt", kommentierte das Büro des Sheriffs das Facebook- Posting dazu.