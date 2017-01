Hündin rettet gelähmtes Herrchen vor Kältetod

Wenn er in der Silvesternacht nicht seine Hündin "Kelsey" an seiner Seite gehabt hätte, wäre dieser US- Amerikaner heute wohl nicht mehr am Leben: Bob aus Petoskey im Bundesstaat Michigan war in seinem Garten bei Eiseskälte schwer gestürzt. 20 Stunden lang konnte sich der Mann nicht vom Fleck rühren, sein Golden Retriever wachte jedoch an seiner Seite, wärmte den Schwerverletzten und bellte so lange, bis endlich Hilfe kam.