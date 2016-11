Hostel in Sarajevo mit "Bosnienkrieg- Feeling"

Eine vor Kurzem in Sarajevo eröffnete Jugendherberge will ihren Gästen die Kriegsvergangenheit der bosnischen Hauptstadt nahe bringen. Wie der TV- Sender N1 am Freitag berichtete, können sie im War Hostel nämlich nachempfinden, wie das Leben zwischen 1992 und 1995 in Sarajevo war.