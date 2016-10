Hoffnung im Hinterland des Himalaya

Das Donnern des Güterzugs geht durch Mark und Bein. Auf der schnurgeraden Strecke düst die Diesellok der indischen Eisenbahngesellschaft mit Höchsttempo durch das Dorf Hajonguri im Bundesstaat Assam. In einer der Hütten unterhalb der Bahnböschung muss die Hausbesitzerin die mittägliche Unterhaltung mit den Besuchern unterbrechen, sieht kurz ins Freie.

Hitze, Stau und Armut: Der Alltag in der abgeschiedenen Gegend kann bedrückend sein. Foto: Gregor Brandl

Auch ihr Sohn Parag wirft einen verlegenen Blick Richtung Gleise. Er weiß, dass der Sog jetzt eine Staubwolke über alles legen wird. Das Dröhnen des Zugs nimmt er an den Vibrationen der drückend heißen Luft wahr. Hören kann er es nicht. Parag ist taub, seit seiner Geburt. Sprechen hat der 14- Jährige deshalb nie gelernt. Einen Traum hat er dennoch. Er will einmal Polizist werden - und für mehr Gerechtigkeit sorgen, in einer Gegend, die als Armenhaus des Subkontinents gilt.

Lichtblicke sind bunte Gewänder und Tradition. Rechts: Parag malt für seinen Bruder. Foto: Gregor Brandl

Parag darf dank "Licht für die Welt" zur Schule gehen

Der Nordosten Indiens liegt abgeschieden, eingepfercht zwischen Bhutan, Bangladesch, Myanmar, Tibet und China. Es ist das Hinterland des Himalaja - und Einsatzgebiet der österreichischen Hilfsorganisation Licht für die Welt, die sich mit lokalen Partnern für Menschen mit Behinderung einsetzt. 2015 erreichten 12 Projekte, die sich Nachhaltigkeit und gemeindenaher Rehabilitation verschrieben haben, 52.511 Menschen.

In einer Klinik erhalten Graue-Star-Patienten ihr Augenlicht zurück. Foto: Gregor Kuntscher

Einer davon ist Parag, der dank der Unterstützung von "Licht für die Welt" mittlerweile zur Schule gehen darf. Die Mädchen und Burschen aus seiner Klasse geleiten ihn jeden Tag über die Schienen zum Unterricht. Er hilft ihnen dafür gerne bei der Hausübung aus.

Helferin Stefanie Schwarzecker in Indien Foto: Gregor Brandl

Physiotherapie für gelähmtes Mädchen

Die in der Dschungellandschaft verstreuten Ortschaften werden durch unbefestigte Straßen verbunden. Immer wieder drehen die Reifen des Jeeps durch. Die Regenzeit hat ihre Spuren hinterlassen und aus dem kaminroten Erdreich einen Schlammteppich gemacht. "Hier ist es!", ruft der Fahrer schließlich und zeigt auf das Haus der Familie Das. Davor haben die Eltern einen kleinen Hindu- Tempel errichtet. Vor dem einzementierten Bildnis einer Flöte spielenden Krishna- Gottheit mit blassblauer Hautfarbe liegen Blumen. Daneben steht eine Kerze.

Für Dikitas Mama brach nach der Diagnose Zerebralparese eine Welt zusammen. Foto: Gregor Kuntscher

Hier beten Papa Jiut und Mama Makoni für ihre zweieinhalbjährige Tochter. Dikita leidet an Zerebralparese, ihre Beinchen sind spastisch gelähmt. Jetzt erhält das süße Mädchen eine Physiotherapie - auch dank Spenden aus Österreich. Dikita lächelt. So, als wolle sie den Beweis erbringen: Jeder Funke Hoffnung gleicht einem Lichtschein für die ganze Welt ...