Hoffnung auf weitere Überlebende in Italien

Mindestens elf Personen haben jene Lawine überlebt, die am Mittwoch das Hotel Rigopiano in Farindola in der mittelitalienischen Region Abruzzen verschüttet hat . Neben den zwei Männern, die im Auto auf die Retter gewartet hatten, wurden neun Personen, darunter vier Kinder, lebend aus den Trümmern geborgen, teilten die Rettungseinheiten am Samstag mit. Die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, sei gewachsen, nachdem weitere Lebenszeichen unter den Schneemassen vernommen wurden.