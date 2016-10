Höxter- Prozessbeginn: Das geschah im Horror- Haus

Mehr als 20 Minuten lang schilderte der Ankläger am Mittwoch, wie die späteren Todesopfer aus Niedersachsen mit Tritten, Schlägen, Verbrühungen und Gift misshandelt worden seien. "Dabei gaukelten die Angeklagten den Frauen zuerst die große Liebe des 46- jährigen Wilfried W. vor, nachdem sie mit Zeitungsanzeigen nach Ostwestfalen gelockt worden waren", sagte Meyer.

Foto: APA/dpa/Marcel Kusch

Ziel sei es gewesen, Frauen für W. als Leibeigene für alle Lebenslagen zu bekommen. Den Willen der Frauen sollen die beiden Angeklagten systematisch mit Gewalt gebrochen haben. Dazu ketteten sie sie den Schilderungen zufolge stundenlang an, traten den Frauen die Beine weg oder verbrühten deren Haut. Schlafen mussten sie nachts in der kalten Scheune. Eine der Frauen sei angekettet fast in einer volllaufenden Badewanne ertrunken.

Mit diesem Bild präsentierte sich Wilfried W. in Partnerbörsen. Foto: Reinhard Holl

Anklage wegen zweifachen Mordes

Wilfried W. und seine Exfrau Angelika W. müssen sich wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen sowie mehrfacher Körperverletzung verantworten. Die beiden Angeklagten sollen die Frauen über Jahre hinweg mit Kontaktanzeigen in ihr Haus gelockt haben. Die beiden Frauen aus den niedersächsischen Städten Uslar und Bad Gandersheim starben infolge der Quälereien, eine weitere Frau aus Magdeburg entkam. Mit der Frau aus Uslar war der Angeklagte verheiratet - ihre Leiche wurde nie gefunden.

Polizei geht von mindestens acht Opfern aus

Andere Frauen soll das mutmaßliche Täterduo um größere Geldmengen gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft geht im Zuge der noch laufenden Ermittlungen von insgesamt mindestens acht Opfern aus. Aufgeflogen war das Paar im heurigen Frühjahr, als die beiden ihr letztes Opfer zurück nach Bad Gandersheim bringen wollten. Nach einer Autopanne starb das Opfer im Krankenhaus und die Polizei wurde auf die beiden aufmerksam.

Foto: APA/AFP/dpa/MARCEL KUSCH

Prozess wird Mitte November fortgesetzt

Fortgesetzt wird der Prozess am 16. November. Angelika W. hat beim Auftakt angekündigt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ihr Exmann will eine Stellungnahme von seinem Verteidiger verlesen lassen. In zwei Wochen werden die Gutachter im Mittelpunkt stehen. Bisher fehlt dem Gericht noch die psychiatrische Bewertung von Angelika W. Bei dem vorliegenden Gutachten zu Wilfried W. hat Verteidiger Detlev Binder am Mittwoch Zweifel an der wissenschaftlichen Aussagekraft geäußert und einen neuen Sachverständigen gefordert.