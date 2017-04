Höchstgericht in Russland verbietet Zeugen Jehovas

Das Oberste Gericht Russlands hat die Zeugen Jehovas verboten und ihr Vermögen eingezogen. Die Glaubensgemeinschaft müsse ihre Russland- Zentrale in St. Petersburg und 395 örtliche Organisationen auflösen, befanden die Richter am Donnerstag in Moskau. Die Zeugen Jehovas kündigten an, ihren Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu tragen.