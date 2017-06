Höchstgericht: Einreiseverbote in Teilen zulässig

Der Supreme Court of the United States, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, macht für Teile von US- Präsident Donald Trumps Einreiseverboten den Weg frei und wird im Herbst darüber verhandeln. Das Supreme Court mit Sitz in Washington gab am Montag dem Antrag der Regierung in Teilen statt, die einstweiligen Verfügungen untergeordneter Instanzen gegen Trumps Erlass vom 6. März aufzuheben.