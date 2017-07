Historischer Abschied von Helmut Kohl

Der Leichnam des früheren deutschen Bundeskanzlers wurde Samstagfrüh aus seinem Haus in Ludwigshafen- Oggersheim abgeholt. Der Sarg war mit einer Europaflagge bedeckt. Anschließend machte sich ein Fahrzeugkonvoi auf den Weg nach Straßburg.

Kohls Sarg wird aus seinem Wohnhaus in Oggersheim getragen. Foto: APA/Bildzeitung/Daniel Biskup

Nach dem Verladen des Sarges ging es ins 137 Kilometer entfernte Straßburg zum EU-Staatsakt. Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Dort angekommen, wurde der Sarg des früheren christdemokratischen Regierungschefs und "Vaters der Deutschen Einheit" zunächst in einem Protokollraum des Europaparlaments aufgestellt. Vor dem Saal konnten sich die Trauernden in ein Kondolenzbuch eintragen. Anschließend wurde der Sarg vom Wachbataillon des deutschen Verteidigungsministeriums in den Plenarsaal getragen - begleitet von einer Totenwache des Eurokorps.

Bundespräsident Alexander van der Bellen bei der Eintragung ins Kohl-Kondolenzbuch in Straßburg Foto: APA/HBF/CARINA KARLOVITS

Merkel mit Tränen in den Augen bei Trauerrede

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte den Verstorbenen in einer bewegenden Trauerrede als großen Brückenbauer zwischen Ländern und Menschen. "Er war ein den Menschen zugewandter Weltpolitiker", sagte die Regierungschefin. Jetzt müssten die nächsten Generationen sein Vermächtnis bewahren: den engagierten, unermüdlichen Einsatz für Frieden, Freiheit und Einheit.

Bundeskanzlerin Merkel verneigt sich vor ihrem politischen Ziehvater. Foto: AFP

Merkel dankte Kohl auch ganz persönlich. "Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir gegeben haben. Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrem Angedenken in Dankbarkeit und Demut", sagte Merkel, die dabei ihren Blick auf den Sarg richtete und später Tränen in den Augen hatte. Sie schilderte Kohl als "Mann der absoluten Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und unerschütterlichen Überzeugung" und als Politiker, "an dem sich viele Menschen gerieben haben und der Gegenargumente scharf abwehren konnte". Kohl war Merkels politischer Ziehvater und holte die in der DDR aufgewachsene Pfarrerstochter nach dem Mauerfall in sein Bundeskabinett.

Zahlreiche Polit- Granden bei Trauerzeremonie

Bei dem Trauerakt in Straßburg erwiesen neben Merkel unter anderen EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew und der ehemalige US- Präsident Bill Clinton die letzte Ehre und hielten auch Reden.

Bill Clinton, Nicolas Sarkozy und Benjamin Netanyahu erweisen Kohl die letzte Ehre. Foto: AFP

Dmitri Medwedew, Emmanuel Macron und Angela Merkel bei der Trauerzeremonie im EU-Parlament Foto: AFP

Juncker: "Helmut Kohl war deutscher und europäischer Patriot"

Juncker sagte in seiner Rede vor den Trauergästen, "ein Nachkriegsgigant und treuer Freund hat uns verlassen". Der Kommissionschef erinnerte an Kohls Rolle als Kanzler der deutschen Wiedervereinigung und beim Zusammenwachsen Europas. "Helmut Kohl war ein deutscher Patriot, aber auch ein europäischer Patriot", so der Luxemburger. Zwischen beidem habe es für ihn keinen Widerspruch gegeben. In "geduldigen Einzelgesprächen" habe er die Skepsis in manchen europäischen Ländern gegen die deutsche Einigung abgebaut. "Er hat die Gunst der Stunde richtig eingeschätzt und genutzt." Ohne Kohl hätte es auch den Euro nicht gegeben, so Juncker. "Für ihn war der Euro stets europäische Friedenspolitik mit anderen Mitteln."

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit Witwe Maike Kohl-Richter Foto: AP

Macron: "Kohl reichte Frankreich die Hand"

Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte den Altkanzler als großen Freund seines Landes: "Helmut Kohl reichte uns die Hand." Macron erinnerte an die Annäherung beider Länder in den 80er- Jahren und die Nähe Kohls zum damaligen französischen Präsidenten Francois Mitterrand.

Clinton: "Ich habe ihn geliebt"

Der frühere US- Präsident Bill Clinton sagte, Kohl habe eine Welt gewollt, in der Zusammenarbeit als besser gilt als der Konflikt. "Er wollte eine Welt schaffen, in der niemand niemanden dominiert." Ganz persönliche Erinnerungen unterstrich Clinton mit den Worten: "Ich habe ihn geliebt."

Medwedew: "Russland Teil eines gemeinsamen Hauses"

Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew erinnerte an die engen Beziehungen Kohls zu seinem Land. Für den Altkanzler sei Russland Bestandteil eines vereinten Europa gewesen, sagte Medwedew, der in Straßburg als Privatperson sprach. "Für ihn war das ein Teil eines gemeinsamen Hauses, ohne Stacheldraht."

Trauerzug in Heimatstadt, Requiem in Speyer

Nach dem Trauerakt im EU- Parlament wurde Kohls Sarg mit einem Hubschrauber nach Ludwigshafen geflogen, wo sich ein Trauerzug durch die Heimatstadt des CDU- Politikers anschloss. Hunderte Menschen säumten dabei die Straßen und Plätze. Die sterblichen Überreste des Altkanzlers wurden danach mit einem Schiff nach Speyer gebracht.

Soldaten tragen den Sarg mit dem verstorben Kohl nach dem Requiem aus der Kathedrale in Speyer. Foto: AP

An dem Requiem im Dom von Speyer nahmen ebenfalls zahlreiche Spitzenpolitiker wie Merkel, Steinmeier, Juncker und Clinton teil. Bischof Karl- Heinz Wiesemann nannte Kohl einen "wahrhaft großen Staatsmann" und schloss in seine Predigt sowohl Kohls Witwe als auch dessen Söhne ein. Nach einem militärischen Ehrengeleit auf dem Domplatz wird Kohl im engsten Kreis auf dem Friedhof des Domkapitels von Speyer beigesetzt.

Kohl war 16 Jahre lang Bundeskanzler. Er starb am 16. Juni im Alter von 87 Jahren.