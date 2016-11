Hillary Clinton gut gelaunt bei Waldspaziergang

Gerster, die mit ihrer 13 Monate alte Tochter Phoebe und Hund "Piper" in Chappaqua, US- Bundesstaat New York, unterwegs war, als sie die Clintons im Wald erspähte, stellte das von Bill Clinton gemachte Foto auf Facebook, wo es sogleich wie wild geteilt wurde. Clinton sei im Reinen mit sich selbst und reizend gewesen, erzählte Gerster am Donnerstag dem US- Sender CNN. "Sie hätte nicht netter und freundlicher zu mir sein können."

Foto: Margot Gerster

Sie selbst sei sehr überrascht gewesen, die Clintons dort zu treffen. Sie sei auf einem Pfad unterwegs gewesen, auf dem sie jeden Tag spazieren gehe, als sie auf die Clintons getroffen sei. "Ich habe das frühere 'First Couple' gesehen und sofort ein peinliches Mega- Grinsen aufgesetzt", so Gerster. "Richtiges Fan- Girling."

Sie habe Clinton gesagt, wie stolz sie gewesen sei, sie gewählt zu haben, und dass sie sie nach ihrer Niederlage am liebsten umarmt hätte - was sie einen Tag später tatsächlich machen konnte. Das Bild habe sie auf Facebook gestellt, weil sie "nach diesem sehr düsteren Tag Menschen, die es brauchten, Hoffnung geben" wollte. So wie es für sie ein hoffnungsvolles Zeichen gewesen sei, dass sie Clinton getroffen habe, als sie den Wahlschock bei einem Spaziergang verdauen wollte.