Hier werden Terroristen von einem Panzer geplättet

Die vom ägyptischen Militär veröffentlichen Videoaufnahmen des Vorfalls, der sich am Montag bei einem Militärposten im Norden der Sinai- Halbinsel ereignete, hielten die dramatische Aktion des Soldaten fest: Als sich von der Ferne auf der Zufahrtsstraße in der Nähe der Stadt Arish ein SUV dem Checkpoint nähert, blockiert der Panzer die Straße und vereitelt so zunächst eine Durchfahrt des Wagens.

Im Bild zu sehen sind auch zahlreiche in einer Fahrzeugkolonne wartende Zivilisten, die plötzlich in Panik teils in ihren Autos teils zu Fuß das Weite suchen. Noch bevor die vier bewaffneten Angreifer dann aus dem Auto aussteigen können, um ein Blutbad anzurichten, fährt der Panzer über den SUV drüber.

Nachdem das tonnenschwere Kriegsgerät das Auto der Attentäter platt gemacht hat, wendet der Soldat, überrollt das Fahrzeug teilweise ein zweites Mal, und zieht sich dann zurück.

SUV hatte rund 100 Kilogramm Sprengstoff geladen

Wie die Videoaufnahmen beweisen, erfolgte der Rückzug keine Sekunde zu früh. Denn nur wenige Augenblicke später detoniert der massive Sprengsatz der Islamisten, rund 100 Kilogramm Sprengstoff sollen in dem SUV deponiert gewesen sein. Ein gewaltiger Feuerball steigt über der Zufahrtsstraße empor und verhüllt den Checkpoint mit Staub und Dreck.

Sieben Menschen, darunter auch zwei Kinder, kommen bei der heftigen Explosion ums Leben. Sie hatten schlichtweg zur falschen Zeit an dem Militärposten auf ihre Weiterfahrt gewartet. In dem Video sind etwa Menschen in einem Auto in unmittelbarer Nähe zu dem geplätteten SUV zu sehen, die nicht mehr rechtzeitig die Flucht antreten, bevor es zu der Detonation kommt.

Panzerfahrer rettete zahlreichen Menschen das Leben

Dennoch: Laut ägyptischem Militär konnte dank des schnellen Eingreifens des Panzerfahrers Schlimmeres verhindert werden. Man gehe von mindestens 50 Toten - Soldaten und Zivilisten - aus, hätte der Panzer die Fahrt der Terroristen nicht gestoppt.

Auf dem Sinai kämpft ein ägyptischer Zweig des Islamischen Staats seit Jahren gegen die ägyptischen Sicherheitskräfte. Dabei wurden bereits mehrere hundert Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet. Der IS bekannte sich auch dazu, einen russischen Airbus 321 gesprengt zu haben, bei dessen Absturz nach dem Start in Sharm el Sheikh auf dem Sinai am 31. Oktober 2015 alle 224 Insassen ums Leben gekommen waren.