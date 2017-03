Hier rammt unachtsamer Autofahrer zwei Reiter

Eines der Tiere ging zu Boden, das andere drehte sich durch die Wucht des Zusammenstoßes einmal um sich selbst, bevor es sich wieder fangen konnte, berichteten die "Cambridge News" auf ihrer Website über den Unfall, der sich am vergangenen Freitag ereignet hatte.

Wie durch ein Wunder blieben die Pferde bei dem Unfall unverletzt, die beiden Reiter kamen mit leichten Verletzungen davon, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Gegen den Fahrer des Pkws, der nach dem Zusammenstoß stehen geblieben war und vorschriftsgemäß auf das Eintreffen der Polizei gewartet hatte, wird nun ermittelt.

Das Witcham Equestrian Center bedankte sich indessen für die große Anteilnahme. Reiter und Pferde würden sich derzeit gut von dem Unfall erholen. In einem Posting auf der Facebook- Seite des Zentrums war am Samstag zu lesen: "Reiter sind steif, aber OK".

Und über die Pferde: "Patsy" habe letzte Nacht eine gute Nacht gehabt und sei am Samstagmorgen eifrig auf der Suche nach Leckereien gewesen. "Fleur" ging es am Morgen ebenfalls gut.