Hier beginnt der Istanbul- Attentäter das Morden

Laut Angaben der türkischen Behörden schoss der flüchtige Attentäter einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang nieder. Dann folgten Dutzende weitere Todesopfer im Nachtclub "Reina" - darunter laut Angaben des türkischen Innenministeriums auch zahlreiche Ausländer. Dutzende weitere wurden verletzt, einige davon schwer.

Polizisten riegeln das Areal rund um den Nachtclub ab. Foto: ASSOCIATED PRESS

War wirklich nur ein Täter am Werk?

In dem kurzen Video sieht man ebenfalls nur einen Bewaffneten. Seit Verhängung einer Nachrichtensperre durch die türkische Regierung ist unklar, ob die Polizei derzeit nach einem oder mehreren Tätern fahndet. Innenminister Süleyman Soylu hatte zuvor erklärt, dass die Ermittlungen auf einen einzigen Schützen hindeuteten. In den Medien wurden allerdings Augenzeugen zitiert, die von zwei Tätern gesprochen hatten.

Foto: AP

Foto: APA/AFP/IHLAS NEWS AGENCY

IS soll Anschlag zu Silvester geplant haben

Noch ist auch unklar, wer hinter dem Anschlag steckt. In den vergangenen zwei Jahren ist die Türkei immer wieder von schweren Anschlägen erschüttert worden. Verantwortlich für die Attentate waren meist die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat oder die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ihre radikale Splittergruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK). Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden in der Hauptstadt Ankara am Samstag acht mutmaßliche IS- Mitglieder unter dem Verdacht festgenommen, einen Anschlag zu Silvester geplant zu haben. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

Erdogan: "Ziel des Täters war, Chaos zu verbreiten"

Ganz gleich, wer der Urheber des Blutbades in der Neujahrsnacht ist, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan signalisierte in einer Stellungnahme die Bereitschaft seines Landes, "den Kampf gegen den Terror" fortzusetzen und alles Notwendige für die Sicherheit der Bürger zu unternehmen. Das Ziel des Attentäters, "Chaos zu verbreiten", werde nicht gelingen, so Erdogan weiter.

Recep Tayyip Erdogan Foto: AP