Heuer kamen schon 131.000 illegale Flüchtlinge

Die Zahlen gehen aus dem jüngsten Bericht des UNHCR hervor, die der Europäische Rat am Dienstag bekannt gab. Während bei den Einreisenden, die über Griechenland und die Balkanroute in die EU kamen, rund 50 Prozent Flüchtlinge und 50 Prozent Wirtschaftsmigranten gewesen seien, seien die über die zentrale Mittelmeerroute nach Italien geflohenen Menschen fast alle Wirtschaftsmigranten, sagte eine ranghohe EU- Beamtin in Brüssel.

Schlepperei- Geschäft boomt weiter

Rund 90 Prozent der irregulären Migranten in Italien kamen demnach per Boot und wurden gerettet, was ein Hinweis dafür sei, dass sie von Schmugglerringen transportiert wurden. Die zehn häufigsten Herkunftsländer der in Italien aufgegriffenen Migranten waren seit Jänner 2016 laut dem vom Europäischen Rat veröffentlichten Statistiken, basierend auf Angaben des UNO- Flüchtlingshilfswerks UNHCR: Nigeria (19 Prozent), Eritrea (13 Prozent), Sudan (7 Prozent), Gambia (7 Prozent), Elfenbeinküste (7 Prozent), Guinea (6 Prozent), Somalia (5 Prozent), Mali (5 Prozent), Senegal (5 Prozent) und Bangladesch (4 Prozent).

Foto: AFP

Mehr als 90.000 Flüchtlinge aus Mittelmeer gerettet

Nach Schätzungen der EU wurden 2016 bereits mehr als 90.000 im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Die größten Anteile entfallen auf die beiden EU- Missionen "Triton" im westlichen Mittelmeer (38.780) und "Poseidon" in der Ägäis (37.341). Weitere 16.686 Menschen wurden den Angaben zufolge im Rahmen der EU- Anti- Schlepper- Mission "Sophia" gerettet. 3.169 Menschen starben laut offiziellen Zahlen der EU im laufenden Jahr bei dem Versuch, über das Mittelmeer in die Europäische Union zu gelangen, oder gelten als vermisst.