Hessen: Zwei Handwerker tot in Keller entdeckt

Zwei tote Handwerker sind im Keller eines Einfamilienhauses in der hessischen Stadt Taunusstein entdeckt worden. Es gebe Anzeichen für eine Gewalteinwirkung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Freitag, ohne Einzelheiten zu nennen. Hinweise auf eine Explosion oder einen Unfall seien bisher nicht bekannt.