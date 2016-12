Herzstillstand: Zehnjährige stirbt während Flug

Wie irische Medien in der Nacht auf Sonntag berichteten, war das Mädchen gemeinsam mit seinen Geschwistern auf dem Flug von Toronto nach London, als ihr Herz aussetzte. Ein Arzt und eine Krankenschwester, die mit an Bord waren, versuchten, das Mädchen wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.

Foto: Air Canada (Symbolbild)

Der Pilot entschloss sich wegen des medizinischen Notfalls umgehend zur Landung in der irischen Hauptstadt Dublin. Am Flughafen Shannon standen Rettungskräfte bereit, doch die Ärzte in der Limerick- Universitätsklinik konnten am späten Samstagabend nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

"Alles, was in der Luft und am Boden für das arme Mädchen getan werden konnte, wurde getan", sagte einer der Helfer laut der Zeitung "Mirror". "Es ist eine schreckliche Tragödie, vor allem in dieser Nacht."