Helsinki: Auto fährt in Menschenmenge - ein Toter

Das Unglück ereignete sich dem Radiosender YLE zufolge im Zentrum der Stadt. Der Fahrer sei in der Nähe des Unfallorts festgenommen worden. Bisher habe man den Mann noch nicht vernehmen können. Laut dem Sender handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen "Finnen in den 50ern".

Foto: AFP

Finnland ist laut einer Rangliste des World Economic Forum das sicherste Land der Welt. Es ist bisher nicht ins Visier islamistischer Attentäter geraten. Aus Angst vor solchen haben aber die Sicherheitsbehörden in letzter Zeit einige Maßnahmen getroffen. So wurden zum Beispiel in Helsinki an mehreren Orten Barrieren aus Beton aufgestellt, die Amok- Fahrzeuge aufhalten sollen.