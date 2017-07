Helsinki: Auto fährt in Menschenmenge - 1 Toter

In der finnischen Hauptstadt Helsinki ist am Freitagnachmittag ein Autolenker mit seinem Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast und hat dabei laut ersten Meldungen eine Person getötet und mehrere weitere verletzt. Der Lenker, der um die 50 Jahre alt sein soll, sei laut Polizeiangaben betrunken gewesen, berichtet die Agentur Reuters.