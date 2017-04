Held von London- Terror im Parlament aufgebahrt

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Der Leichnam Palmers wird am Montagnachmitag in die Londoner Southwark- Kathedrale gebracht. Zu dem dortigen Trauergottesdienst werden Tausende Polizisten aus dem ganzen Land erwartet. Der 48- jährige Palmer war am 22. März von dem Attentäter Khalid Masood erstochen worden, nachdem dieser auf der Westminster- Brücke mit seinem Auto in eine Gruppe von Passanten gerast war.

Vizeaußenminister Tobias Ellwood hatte vergeblich versucht, den Polizisten wiederzubeleben. Foto: AP

Insgesamt starben bei dem Anschlag sechs Menschen einschließlich des von der Polizei erschossenen Angreifers.

Am Donnerstag waren die lebenserhaltenden Maßnahmen für eine Rumänin, die während des Angriffs in die Themse stürzte und sich dabei ein Blutgerinnsel im Kopf zuzog, beendet worden.