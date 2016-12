Heftiges Seebeben bei Salomonen im Südpazifik

Nahe der Inselgruppe der Salomonen im Südpazifik hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die US- Geologiebehörde USGS gab die Stärke am Donnerstagabend mit 7,8 an. Das Zentrum lag im Meer rund 70 Kilometer südwestlich der Stadt Kirakira, der Hauptstadt der Insel Makira.