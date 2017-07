Harte Ryanair- Landung: Fluggäste schreien in Panik

An Bord der in Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln gestarteten Maschine befanden sich Urlauber, die auf dem Weg zurück in ihre Heimat Großbritannien waren. Der Pilot habe zu kämpfen gehabt, um die Kontrolle über die Boeing zu behalten, schrieb Passagier Craig Cullinan, der die ziemlich unsanfte Landung mit seinem Handy gefilmt und am Samstag auf YouTube veröffentlicht hat.

"Es war eine schreckliche Erfahrung"

"Wir sind in den Sitzen von links nach rechts geworfen worden und hatten Mühe, aufrecht zu sitzen. Ich fliege seit vielen Jahren, aber das war die erste Landung, bei der ich dachte, das Hauptfahrwerk könnte zu Bruch gehen. Es war eine schreckliche Erfahrung", berichtet Cullinan über die Landung auf YouTube.

Ein Sprecher von Ryanair erklärte gegenüber der englischen Tageszeitung "Daily Mail": "Das Flugzeug hatte im Landeanflug auf den Leeds Bradford Airport mit starken Seitenwinden zu kämpfen, setzte aber normal auf." Die Landung sei sicher erfolgt, die Gefahr, dass das Fahrwerk in Brüche gehen könnte, habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es. "Das ist eine falsche, irreführende und sensationsheischende Behauptung", relativierte der Ryanair- Sprecher die Schilderungen von Cullinan.