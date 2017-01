Hamburger Elbphilharmonie mit Galakonzert eröffnet

Mit einem großen Galakonzert ist am Mittwochabend in Hamburg die Elbphilharmonie eröffnet worden. Nach jahrelangen Bauverzögerungen sowie massiven Budgetüberschreitungen weihte die Hansestadt damit ihr neues Wahrzeichen ein. Die Elbphilharmonie an der Spitze der HafenCity ist eines der spektakulärsten Kulturgebäude der vergangenen Jahrzehnte und zählt zu den besten Konzerthäusern der Welt.