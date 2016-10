Hai schockt Taucher in seinem Metallkäfig

Bei diesem Anblick stockt einem der Atem: Eigentlich sollte ein Tauchkäfig begeisterte Unterwasserabenteurer bei der Beobachtung vor gefährlichen Meeresbewohnern schützen, doch für den Taucher in diesem Video sollte es anders kommen. Der Sportler musste völlig überraschend einem üblicherweise durchaus todbringenden "Besucher" Platz machen: Ein Weißer Hai verirrte sich in den Käfig und geriet in Panik.