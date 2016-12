Hacker- Angriff auf russische Zentralbank

Bei dem Angriff sollten Server genutzt werden, die in den Niederlanden stationiert und auf eine ukrainische Verleihfirma namens BlazingFast registriert seien. Die Falschmeldungen sollten von einer Krise im Bankensystem, Insolvenzen und dem Entzug von Lizenzen handeln. "Der FSB hat die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um Bedrohungen für die russische Wirtschafts- und Informationssicherheit zu neutralisieren", hieß es in der Mitteilung.

Der Chef von BlazingFast, Anton Onopritschuk, sagte, weder der FSB noch irgendein anderer Geheimdienst hätten ihn kontaktiert. Er warte derzeit auf nähere Informationen, um selbst den Anschuldigungen nachgehen zu können. Technisch sei es aber möglich, dass die Server des Unternehmens gemietet und für Cyberangriffe genutzt werden könnten. "In 99 Prozent der Fälle erfährt man erst im Nachgang von Angriffen", sagte Onopritschuk.

Spannungen mit den USA

In Russland gilt eine erhöhte Warnstufe für Cyberangriffe, insbesondere seit den Vorwürfen aus den USA, wonach die Regierung in Moskau an dem Hackerangriff auf die Demokratische Partei während des Wahlkampfs beteiligt gewesen sein soll. US- Vizepräsident Joe Biden hatte damals erklärt, die USA würden darauf "eine "verhältnismäßige" Antwort finden. Seither hat es eine Reihe von Cyberangriffen auf russische Einrichtungen gegeben. Es ist aber unklar, ob sie in Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den Regierungen in Moskau und Washington stehen.