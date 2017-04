Haben Eltern das "Affenmädchen" ausgesetzt?

Das Mädchen dürfte aufgrund von geistigen und körperlichen Behinderungen von seinen Eltern verstoßen worden sein. Das Mädchen kann nicht sprechen und verständigt sich nur in Zeichensprache. "Ich glaube, die Familie des Mädchens wusste, dass ihr Kind eine Behinderung hat. Vermutlich haben die Eltern es deshalb am Waldrand ausgesetzt", so ein Polizeioffizier zu "The Guardian".

Die Affengruppe dürfte sich daraufhin um das Kind gekümmert haben. Aber es sei sehr unwahrscheinlich, dass sie längere Zeit mit den Affen lebte, da sie sonst von Sicherheitskameras oder bei Tierzählungen bemerkt worden wäre. Denn das Mädchen wurde in einem Naturschutzgebiet gefunden, in dem regelmäßige Patrouillen stattfinden.

Video: "Affenmädchen" in indischem Wald gefunden

Video: kameraOne

Mädchen in Indien weniger wert

Auch sei es sehr wahrscheinlich, dass die Achtjährige von ihren Eltern verlassen wurde, weil es ein Mädchen ist. Dr. Ranjana Kumari, die das Kind betreute, sagte: "Die Wahrheit ist, dass sich die Eltern nicht um sie kümmern wollten. In Indien schätzen manche Familien Mädchen weniger als Buben. Sie würden das Kind lieber loswerden, als sich um es zu kümmern."