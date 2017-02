Guatemala: Mehr als 40.000 Pilger auf Bikes

An der traditionellen Pilgerfahrt beteiligten sich auch zahlreiche Biker aus anderen mittelamerikanischen Ländern und aus Südamerika.

Foto: AP

Die Basilika von Esquipulas mit der schwarzen Christusfigur ist eine der wichtigsten Wallfahrtstätten in Mittelamerika. In den 1980er- Jahren trafen sich die Präsidenten der Region in der Ortschaft, um die Bürgerkriege in Guatemala, El Salvador und Nicaragua beizulegen.

Foto: AFP

Die Biker- Wallfahrt gilt als die größte Lateinamerikas und wurde 2011 zum nationalen Kulturerbe erklärt.