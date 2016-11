Grüne gegen Christbaum: "Unzeitgemäßes Ritual"

Der erste Schnee in höheren Lagen, die ersten Minusgrade in den Städten - in die graue Novemberstimmung mischen sich dieser Tage erste vorweihnachtliche Gefühle. Im deutschen Düsseldorf sind diese heuer jedoch getrübt: Dort ist ein heftiger Streit um die traditionelle Weihnachts- Tanne vor dem Rathaus entbrannt, ausgelöst von den Grünen.