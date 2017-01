Großkonzerne verpflichten sich zu weniger Plastik

Unternehmen wie Procter and Gable, Unilever, Coca- Cola, Danone und Dow Chemical schlossen sich am Montag im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums von Davos einer Initiative der britischen Seglerin Ellen MacArthur, der Gründerin der gleichnamigen Stiftung, an.

Unilever will ab 2025 nur mehr recyclingfähiges Plastik verwenden

20 Prozent der weltweiten Plastikproduktion könnten mit Gewinn wiederverwertet und weitere 50 Prozent recycled werden, statt auf Mülldeponien zu landen und die Ozeane zu verschmutzen. Der Nahrungs- und Putzmittelkonzern Unilever verpflichtete sich beispielsweise, bis zum Jahr 2025 nur noch voll wiederverwertbare, recyclingfähige oder kompostierbare Plastikverpackungen einzusetzen.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos startet am Dienstag. In dem Schweizer Wintersportort suchen etwa 3000 Politiker, Manager, Wissenschaftler und NGOs Antworten auf Fragen wie die zunehmende Ungleichheit, Populismus, Klimawandel und Konflikte.

3000 Politiker, Manager, Wissenschaftler und NGO-Vertreter nehmen am traditionellen Treffen teil. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Chinesischer Staatschef hält Eröffnungsrede in Davos

Das Forum wird heuer voraussichtlich im Schatten der Amtsübernahme des neuen US- Präsidenten Donald Trump am Freitag, dem letzten Tag des Forums, stehen. Zur Eröffnung redet der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping. Erwartet werden außerdem der scheidende US- Vizepräsiden Joe Biden, die britische Premierministerin Theresa May, der neue UNO- Generalsekretär Antonio Guterres, IWF- Chefin Christine Lagarde, Formel- 1-Weltmeister Nico Rosberg, Starkoch Jamie Oliver und viele mehr. Für Österreich nehmen Bundeskanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz an dem Gesprächsforum teil.

