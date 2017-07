Großes Ölfeld vor Mexikos Küste entdeckt

Es handle sich um die erste Entdeckung eines neuen Ölfeldes seit der Liberalisierung des Energiemarktes in Mexiko, teilte das Unternehmen mit. Die Firma wird die Vorkommen gemeinsam mit den US- Firmen Talos und Premier Oil ausbeuten. Fast 80 Prozent der Gewinne gehen an den mexikanischen Staat.

Seit der Energiereform 2013 öffnet Mexiko den zuvor streng regulierten Energiemarkt und versteigert Förderrechte an private Unternehmen. Damit sollen frisches Geld und Expertise ins Land geholt werden. Der Staatskonzern Pemex hatte es nach Einschätzung von Experten über Jahrzehnte versäumt, in moderne Technik und Know- how zu investieren.