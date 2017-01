Großer Held: Zweijähriger rettet Zwillingsbruder!

Es waren dramatische Szenen, die sich am Freitagmorgen in einem Kinderzimmer in Orem im US- Bundesstaat Utah abgespielt haben. Die beiden zwei Jahre alten Zwillingsbrüder Brock und Bowdy tollten gemeinsam umher und kletterten dabei auf eine Kommode. Plötzlich geschah das Unglück, das Möbelstück kippte um und begrub den kleinen Brock unter sich. Zwei Minuten lang versuchte sein Bruder verzweifelt, den Buben zu befreien - und hatte tatsächlich Erfolg.