Große Sonnenfinsternis begeisterte die USA

Um kurz nach 10 Uhr Vormittag (Ortszeit) war die totale Verdunkelung erstmals an der Westküste sichtbar und schob sich langsam über das Land. "Wie Woodstock, nur 200 Mal größer", schwärmte NASA- Forscher Alex Young über das Jahrhundert- Ereignis.

Tatsächlich wurde vielerorts gefeiert: In Nashville in Tennessee, der größten Stadt mit totaler Finsternis, wurden Straßenfeste mit Live- Musik organisiert, an den Küsten von South Carolina verbrachten Tausende Menschen den Tag lieber am Strand statt im Büro. Hobby- Astronomen bauten ihre Teleskope auf und Forschungseinrichtungen im ganzen Land richteten ihre Messgeräte auf die Sonne, um mehr über ihre Atmosphäre zu erfahren.

Video: Live- Übertragung der NASA

Doch die Schattenseite hatte auch ihre Schattenseiten: Auf zahlreichen Highways, die sich im etwa 120 Kilometer breiten Streifen der totalen Sonnenfinsternis befanden, setzte der totale Verkehrsinfarkt ein. Auch, weil laut Autofahrerclubs viele Menschen in ihren Autos trotz tagelanger Berichterstattung von der Finsternis überrascht wurden. Die ganz großen Verlierer der großen Dunkelheit waren jedoch - Solarkraftwerke. Sie haben mangels Sonne landesweit rund 6000 Megawatt weniger Strom erzeugen können.