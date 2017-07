Großbritannien will Verbrennungsmotor verbieten

Das Verbot soll laut einem Bericht der "Times" auch für Hybridfahrzeuge gelten. Erlaubt sind dann nur noch Elektrofahrzeuge.

Die Briten sind nicht die ersten, die ein Verbrenner- Verbot planen. Frankreich will Benziner und Diesel ebenfalls ab 2040 verbannen, die vier Metropolen Athen, Madrid, Mexiko- Stadt und Paris bis 2025 dieselfrei werden. In Norwegen sollen bereits ab 2025 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden.

Verbot auch in Deutschland?

Mit Blick auf die britischen Pläne fordern auch deutsche Politiker von CDU und Linken klare zeitliche Vorgaben für die Abkehr von Benzin- und Dieselautos auf deutschen Straßen. "Den Abschied von der Verbrennungstechnologie werden wir kurzfristig einleiten müssen", sagte der CDU- Verkehrspolitiker Oliver Wittke am Mittwoch.

Es gehe nicht an, dass Großbritannien hier den "Taktgeber" spiele, das europäische Automobil- Land schlechthin aber hinterherhinke, erklärte er im Deutschlandfunk. Deutschland müsse, nach Möglichkeit in Absprache mit seinen europäischen Partnern, hier eine verbindliche Absprache treffen. Der richtige Zeitpunkt für einen Ausstieg sei dabei noch zu klären.

Autohersteller geraten durch solche Pläne teilweise in Bedrängnis, Studien zufolge sind allein in Deutschland 600.000 Arbeitsplätze in Gefahr, sollte dort ab 2030 ein Zulassungsverbot für Verbrenner gelten. Das ist das Ausstiegsjahr, für das sich die Grünen starkmachen.