Griechische Asyl- Inseln "zu gefährlich"

Die Registrierzentren und Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sind überfüllt - mit fast 16.000 Flüchtlingen und Migranten werden dort derzeit gut doppelt so viele Menschen festgehalten, wie Platz ist. Erst am Montag war es auf Lesbos zu Aufständen gekommen. Ein Teil der Lagerbewohner protestierte gegen die lange Bearbeitungsdauer der Asylanträge und setzte mehrere Büro- Container der europäischen Asylbehörde EASO in Brand. Auf der Insel Chios gab es ähnliche Proteste.

Foto: APA/AFP/BULENT KILIC

Die EASO habe ihre Sicherheitsmaßnahmen vor Ort in der Folge erhöht, hieß es am Samstag seitens der EU- Kommission. So gebe es nun für die Mitarbeiter Notausgänge, außerdem sei Sicherheitspersonal eingestellt worden.

Flüchtlinge in Griechenland Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Zahl der Flüchtlinge auf Griechenlands Inseln steigt täglich

Die Zahl der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln nimmt langsam aber stetig zu. Tag für Tag setzen Dutzende Menschen illegal von der Türkei über. Zwar sollen sie im Rahmen des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei zurück in die Türkei geschickt werden, können jedoch zuvor Asyl beantragen. Die Bearbeitung dieser Anträge kommt nur schleppend voran - mangels Fachpersonal, wie es die EU zugesagt hat und Griechenland immer wieder anmahnt.