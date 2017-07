Griechenland- Krise: 1,34 Mrd.  gingen nach Berlin

Demnach führte ein Darlehen der staatlichen Förderbank KfW zu Zinsgewinnen in Höhe von 393 Millionen Euro. Der deutsche Gewinnanteil aus einem Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank habe sich seit 2015 auf 952 Millionen Euro summiert.

Viele griechische Pensionisten trafen die sozialen Einschnitte massiv. Foto: APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI

"Es mag zwar legal sein, dass Deutschland an der Krise in Griechenland verdient. Legitim im moralischen Sinne der Solidarität ist es nicht", zitierte die "Süddeutsche" den Grünen- Budgetexperten Sven- Christian Kindler.

Defizitverfahren gegen Athen wird beendet

Kürzlich hatte der Euro- Rettungsschirm die Auszahlung von weiteren 8,5 Milliarden Euro an Hilfskrediten für das schuldengeplagte Griechenland freigegeben. Zudem wird nun offenbar auch das vor acht Jahren gegen Athen eröffnete Verfahren wegen Verstößen gegen die Defizitregeln der Eurozone beendet. Das berichtete der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble am Dienstag nach einer Sitzung der EU- Wirtschafts- und Finanzminister in Brüssel.

Foto: APA/EPA/Stephanie Lecocq

Hintergrund sind die massiven Sparanstrengungen Griechenlands nach Vorgaben der Gläubiger in den Euro- Rettungsprogrammen. 2016 hatte das Land laut der EU- Kommission einen Haushaltsüberschuss von 0,7 Prozent erwirtschaftet. Griechenland ist aber nach wie vor mit rund 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschuldet - erlaubt sind höchstens 60 Prozent.