Grenzkontrollen: Kern pocht auf Verlängerung

"Wir sind noch immer nicht in der Situation, dass wir vollständig Kontrolle über die Zuwanderung haben", sagte Kern. Bis dies gewährleistet sei, müssten nationale Maßnahmen gesetzt werden. Der Bundeskanzler betonte aber, es sei auch im Interesse Österreichs, dass es in Europa keine Binnengrenzen gebe, "dass es in Europa keine Zäune und Mauern gibt". Der Umbau von der EU- Außengrenzschutzagentur Frontex zu einer europäischen Grenz- und Küstenwache sei ein positiver Fortschritt.

Grenzkontrollen laufen offiziell noch bis Mitte November

Aktuell erlaubt die EU- Kommission die Grenzkontrollen noch bis Mitte November Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen und zwar auf Grundlage der Tatsache, dass der EU- Außengrenzschutz durch Griechenland nicht gewährleistet ist. Österreich darf Kontrollen an der Grenze zu Ungarn und Slowenien durchführen, für den Brenner gibt es keine Genehmigung.

Flüchtlinge an der Grenze zu Deutschland Foto: APA/dpa/Armin Weigel

Merkel: "Grenzenkontrollen bleiben, Schengen- System braucht Reform"

Unterstützung erhielt Kern von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Die Kontrollen an der deutschen Grenze werden ihr zufolge so lange in Kraft bleiben, bis der Schutz der EU- Außengrenzen wirklich gewährleistet ist. "Je schneller die Außengrenzenkontrolle gut funktioniert, umso besser kann man auch dann Schritt für Schritt die Binnengrenzenkontrollen aufheben", sagte Merkel am Freitagm. Es gebe einen sachlichen Zusammenhang zwischen beiden Themen. Die EU- Staaten wollten zurück zu einem Schengen- System ohne Kontrolle der Binnengrenzen. Aber das heiße, dass das Schengen- System zuvor reformiert werden müsse, weil es nicht gut funktioniere, betonte Merkel.

Bundeskanzler Christian Kern, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL, dpa/Sebastian Kahnert

Auch Orban unterstützt Kern- Vorstoß

Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban zeigte Verständnis für die von Kern geforderte Verlängerung der Schengen- Grenzkontrollen. Die betroffenen Staaten hätten mit der Begründung, die EU- Außengrenzen seien noch nicht gut genug für die Aufhebung der Binnengrenzkontrollen geschützt, einen "logischen Punkt" eingebracht, sagte Orban am Freitag nach dem EU- Gipfel in Brüssel.

Ungarn unterstützt das von allen Visegrad- Staaten (Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei) eingeforderte Konzept der "flexiblen Solidarität", nach dem Staaten nicht nur durch die Aufnahme von Asylwerbern beitragen könnten, sondern auch durch Finanzmittel oder die Bereitstellung von Grenzschützern. Orban verlangt hier mehr Anerkennung für Ungarns Engagement beim Schutz der Außengrenzen.

Verlängerung der Kontrollen: EU- Kommission muss Beschluss fassen

Der am Freitag zu Ende gegangene EU- Gipfel in Brüssel verlangte keine Aufhebung der von Deutschland und Österreich in der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen. Dies ging aus der verbreiteten Gipfelerklärung der 28 EU- Regierungen hervor. Demnach forderten die EU- Chefs lediglich eine "Anpassung der vorübergehenden Grenzkontrollen an den derzeitigen Bedarf". Die nunmehrige Formulierung ermöglicht eine Verlängerung der umstrittenen Grenzmaßnahmen. Allerdings liegt die Entscheidung über die Verlängerung der Binnengrenzkontrollen nicht bei den EU- Staaten, sondern bei der EU- Kommission.