Gold im Millionenwert in altem Panzer gefunden

Eigentlich wollte Nick Mead nur seiner 150 Militärfahrzeuge umfassenden Sammlung ein weiteres Prunkstück hinzufügen, doch als er das Innere des T- 54 auf Vordermann brachte, ließ das Herz des 55- Jährigen schneller schlagen: Im Dieseltank des Panzers lagen fünf glänzende Goldbarren, jeder von ihnen fünf Kilogramm schwer! Der Wert des Fundes liegt bei rund 2,3 Millionen Euro.

Goldbarren von Soldaten in Kuwait geplündert

Die Goldbarren wurden vermutlich von irakischen Soldaten, die auf Befehl Saddam Husseins 1990 in Kuwait einmarschierten, geplündert und danach im Panzer versteckt. "Die Plünderer haben ein Loch in den Dieseltank geschnitten und so viele Barren wie möglich hineingelegt", erklärte Mead in einem Interview mit der "Daily Mail".

Ein T-54-Panzer im Kampfeinsatz Foto: AFP

Der 55- Jährige, der in Helmdon in Northamptonshire lebt und die Panzer- Website tanks- a-lot betreibt, ahnte schon unmittelbar nach der ersten Besichtigung des T- 54, dass im Tank etwas versteckt worden sein könnte. Da im der Nähe Munition herumlag, vermutete der Sammler, dass sich Maschinengewehre im Inneren befinden würden. Deshalb haben er und sein Mechaniker die Restaurierung des Panzers auch per Videokamera aufgezeichnet, um im Falle des Falles vor der Polizei beweisen zu können, woher die vermeintlichen Waffen stammen.

Wertvollen Fund der Polizei übergeben

Mead selbst wird mit seinem Zufallsfund trotzdem nicht reich werden, denn er übergab die Goldbarren der Polizei, die ihm einfach nur eine Übergabebestätigung ausstellte. nun laufen die Ermittlungen zur genauen Herkunft der Barren. Mead freut sich aber in jedem Fall: "Sogar wenn ich nichts von dem Gold zurückbekomme, habe ich immer noch diesen wunderschönen Panzer."

