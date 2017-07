Gipfel in Paris: Macron empfängt Merkel und Trump

Bei dem deutsch- französischen Regierungstreffen stehen unter anderem eine engere militärische Kooperation zwischen beiden Ländern und in der EU, wirtschaftspolitische Fragen und Bildungsthemen auf der Agenda. Am Ministerrat nehmen auch eine Reihe von deutschen Ministern teil, die sich mit ihren französischen Kollegen austauschen werden.

Emmanuel Macron empfing Angela Merkel am Mittwoch am Flughafen Orly.

Die Bundeskanzlerin und der im Mai zum Staatschef gewählte Macron haben angekündigt, die deutsch- französischen Beziehungen ausbauen und die Europäische Union weiterentwickeln zu wollen. Auf EU- Ebene streben beide eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik an. Macron wirbt zudem für eine Vertiefung der Eurozone, mit einem Budget und einem Finanzminister für den Euroraum.

Auch Trump in Paris

Neben Merkel befindet sich auch US- Präsident Trump in Paris. Trump wird am Vormittag zunächst US- Diplomaten und Militärvertreter seines Landes treffen. Am Nachmittag wird er von Macron empfangen. Bei ihrem Treffen wollen die beiden Präsidenten über den Anti- Terror- Kampf und die Konflikte in Syrien und im Irak beraten.

US- Präsident Donald Trump landete am Donnerstag mit First Lady Melania in Paris.

Außerdem sollen Konfliktthemen wie Klimawandel und internationaler Handel besprochen werden. Anlass für Trumps Besuch ist die Militärparade auf den Champs- Elysees zum französischen Nationalfeiertag am Freitag, bei der der US- Präsident heuer Ehrengast ist.