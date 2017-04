Giftgas: Westmächte fordern Verurteilung Syriens

Zudem soll UNO- Generalsekretär Antonio Guterres monatlich darüber Bericht erstatten, ob Syrien mit den internationalen Waffenkontrolloren kooperiert.

In dem Text wird die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen aufgerufen, ihre Befunde schnell vorzulegen. Das höchste UNO- Gremium, in dem derzeit die Vetomacht USA den Vorsitz führt, dürfte schon am Mittwoch über den Resolutionsentwurf abstimmen. Beobachter erwarten, dass Russland eine Verurteilung Syriens durch ein Veto verhindern wird.

Dieser Mann hat den Giftgas-Angriff überlebt. Foto: AFP

Bei dem Giftgasangriff in Khan Sheikhoun waren am Dienstag mindestens 72 Menschen getötet worden. Es wird vermutet, dass das Giftgas vom Assad- Regime eingesetzt wurde. Dieses hat nach UNO- Erkenntnissen wiederholt zu Chemiewaffen im Bürgerkrieg gegriffen. Eine Verurteilung des Regimes blieb aber aus, weil die UNO- Vetomacht Russland die Ergebnisse der Untersuchungen nicht anerkannte.