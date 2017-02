Gewaltiger Wintersturm trifft Nordosten der USA

Laut der Tracking- Seite "FlightAware" wurden seit Mitwoch vorsorglich mehr als 2700 US- Flüge gestrichen. Die Airline Jet Blue hat einen großen Teil ihrer Flüge von den Flughäfen Boston und New York gestrichen, wo bis zu 30 Zentimeter Schnee erwartet werden. Auch bei American Airlines, Delta und Southwest heben viele Maschinen gar nicht erst ab.

Schulen in New York und Boston geschlossen

Kinder in den Städten Boston und New York und deren Umgebung freuten sich unterdessen über schneefrei am Donnerstag, da angesichts des angekündigten Wintersturms und Neuschnees von bis zu 30 Zentimetern die Schulen geschlossen wurden, wie die "New York Times" sowie der Lokalsender WCVB berichteten.

Sturmwarnung für die gesamte Ostküste

Betroffen sind vor allem Landstriche in Neu- England bis hinauf nach Kanada, möglicherweise könnte auch die Hauptstadtregion um Washington Schneefälle abkommen. Für Inseln und Halbinseln wie Cape Cod und Martha's Vineyard im Bundesstaat Massachusetts gab die US- Wetterbehörde sogar eine Blizzard- Warnung heraus, für die gesamte Ostküste bis in den Süden von Jacksonville in North Carolina gilt eine Sturmwarnung.