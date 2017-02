Gericht: US- Einreiseverbot bleibt außer Kraft

Das von US- Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern bleibt außer Kraft. Ein Berufungsgericht in San Francisco verwarf am Donnerstag den Einspruch der Regierung gegen die einstweilige Anordnung eines Bundesrichters aus Seattle, der die Anordnung am Freitag ausgesetzt hatte. Nun könnte der Fall vor dem Höchstgericht landen.