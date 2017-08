General Motors ruft rund 800.000 Pickups zurück

General Motors ruft weltweit fast 800.000 Pickups wegen Problemen mit der Servolenkung in die Werkstätten. Vor allem bei langsamen Wendemanövern könne die Servolenkung der Pkw mit offener Ladefläche zeitweise ausfallen, teilte der größte US- Autobauer in Dokumenten mit, die am Freitag von der US- Verkehrssicherheitsbehörde veröffentlicht wurden.